Sui giornali in edicola tanto spazio ai Mondiali. Oggi è il turno della Francia e dell'Argentina di Messi, a caccia di una coppa nella sua ultima rassegna iridata della carriera. Spazio anche ai 6 gol rifilati dall'Inghilterra all'Iran, al successo di un'Olanda non brillante contro il Senegal e al rigore di Bale che regala al Galles un punto contro gli Usa, padroni per oltre un tempo. Approfondimenti sulla scelta dei giocatori dell'Iran di non cantare l'inno in protesta contro il regime di Teheran e sui tanti minuti di recupero concessi dagli arbitri.



Non poteva mancare il mercato: Locatelli è vicino a rinnovare il contratto con la Juventus, Milan e Inter pensano a dei tagli per gennaio, il Torino punta al Pobega di Serie B, la Roma accoglie Solbakken.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 22 novembre 2022.