Domenica 23 aprile: giornata di campionato catalizzata dalla corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, con Inter e Milan impegnate rispettivamente contro Empoli e Lecce per provare a tornare a contatto col quarto posto dopo la restituzione dei 15 punti in classifica alla Juve che ha scompaginato la classifica. Poi spazio al big match di serata allo Stadium con l'attesissimo confronto tra i bianconeri ed il Napoli.



Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e non grande risalto pure alla grazia concessa dal presidente della FIGC Gravina all'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku per il secondo cartellino ricevuto nella semifinale di andata di Coppa Italia come risposta alle frasi razziste ricevute da parte dei tifosi della Juventus. E anche ad alcuni importanti temi di mercato.



