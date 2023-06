Sui giornali in edicola oggi tanto spazio al mercato. In casa Juventus sono due i nomi caldi, Tim Weah del Lille e Thomas Partey dell'Arsenal. E' derby di mercato tra Inter e Milan: oltre a Lukaku, le due milanesi si contendono anche Frattesi e Thuram, che ieri ha detto no alla proposta del Paris Saint-Germain. Spazio anche all'Europeo under 21, con l'Italia ko all'esordio contro la Francia, che ringrazia le sviste arbitrali e l'assenza della tecnologia, e al possibile patto tra Juve e Uefa, che prevede la rinuncia volontaria della prossima Conference League e la chiusura del dossier sulle possibili violazioni del FFP nate dall'inchiesta di Torino che ha portato alla penalizzazione in Serie A.



Nella GALLERY con le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 23 giugno 2023.