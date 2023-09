Alle spalle il venerdì con gli anticipi, la Serie A torna nel vivo con un sabato ricco di appuntamenti. Oggi alle 15 scendono il campo Milan e Verona, mentre alle 18 sarà la volta di Juventus-Sassuolo e alle 20.45 di Lazio-Monza.



In programma anche sei gare di Serie B, mentre in Premier, tra le altre, il Manchester City affronta il Nottingham Forest fuori casa (ore 16) e il Manchester United vola in trasferta dal Burnley di Vincent Kompany (ore 21). In Liga Barcellona-Celta Vigo (ore 14), mentre il Bayern ospita il Bochum (ore 15.30), in contemporanea con Borussia Dortmund-Wolfsburg.



Nella GALLERY le prime pagine dei principali quotidiani sportivi.