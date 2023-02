La Serie A, con la 24esima giornata che prende vita con il Napoli impegnato a Empoli e il Sassuolo che fa visita al Lecce, ma anche il futuro, tra campo e mercato. Sui giornali oggi in edicola trova spazio la Juventus, con la fiducia rinnovata a Max Allegri e il futuro di Angel Di Maria in bilico. A Milano è sfida aperta tra Inter e Milan, non solo per un posto in Champions League: in ballo c'è il nuovo stadio, con RedBirld che spinge per farselo da solo, senza il coinvolgimento di Zhang. Approfondimento sul Napoli, considerato un modello di gestione, e, in casa Roma, sul rinnovo di Dybala. In Spagna è il giorno del derby di Madrid tra Real e Atletico, in Francia cresce la polemica per la scissione all'interno della nazionale di calcio femminile.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 25 febbraio 2023.