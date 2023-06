Impazza il calciomercato anche in questa domenica 25 giugno. È la Juve a farla da protagonista quando si sta per entrare nella settimana in cui verrà annunciato Cristiano Giuntoli come nuovo ds bianconero. Sui giornali di oggi si prevedono dunque le sue prime mosse. Tiene banco anche la questione Allegri e le offerte per lui dall’Arabia Saudita. Attenzione anche al Milan che prosegue la corsa a Frattesi, individuato come l’erede di Tonali, e all’Inter, alle prese con i no del Chelsea per Lukaku. Spazio anche per la Nazionale U21 in campo oggi negli Europei di categoria.



