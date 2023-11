Sui giornali oggi in edicola spazio al ritorno del campionato dopo il weekend di stop per gli impegni della Nazionale di Spalletti. Focus sul big match di domenica sera tra Juventus e Inter, una sfida scudetto, un tuffo nella storia. Oggi il Milan gioca in casa contro la Fiorentina, con Pioli sotto osservazione, mentre il primo Napoli di Mazzarri è impegnato a Bergamo contro l'Atalanta. In casa Roma tiene banco il futuro di Mourinho, con i tifosi che si sono schierati a favore dello Special One. All'estero si gioca Manchester City contro Liverpool, mentre il Barcellona è impegnato a Madrid contro il Rayo Vallecano.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, sabato 25 novembre 2023.