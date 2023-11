"È forte, ma non segna". Quale volte negli ultimi anni si sono lette e sentite frasi come queste per descrivere Joshua Zirkzee? Parole a cui l'attaccante del Bologna ha deciso di ribellarsi, per diventare uno dei volti di questo primo terzo di Serie A. Quattro gol e due assist in 12 presenze per il classe 2001, che in estate poteva lasciare l'Italia per trasferirsi all'estero: nella sua Olanda, dove c'era un club storico come l'Ajax a volerlo, per esempio. E invece ha scelto di restare e ora sta raccogliendo i frutti di quello che ha seminato in questi anni. E si prepara già a vivere un'estate, la prossima, da protagonista sul mercato, con Milan e non solo che lo seguono...