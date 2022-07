Gli ultimi aggiornamenti dal calciomercato, col Milan che prenota Ziyech in attesa del rilancio che può essere decisivo per arrivare a De Ketelaere; l'ansia della Juventus per le condizioni fisiche di Paul Pogba, che rischia l'operazione al menisco e uno stop che può arrivare sino ai due mesi; infine l'attesa di Roma per la presentazione alla stampa, in pompa magna, del grande colpo dell'estate Paulo Dybala.



Questo e tanto altro si può trovare sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 26 luglio 2022.