Calciomercato

oggi sapremo gran parte dei verdetti della stagione - in attesa dida recuperare tra una settimana. Tanto è stato già scritto con le gare ieri di. Rossoneri e bianconeri hanno salutato l'annata rispettivamente con un pareggio e una vittoria e si sono congedati dai propri tifosi con saluti e cori dedicati ai giocatori che partiranno. Oggi tocca a tutte le altre con focus soprattutto su zona salvezza e griglia per i posti europei.Di questo e tanto altro - soprattutto di- si parla sui quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 26 maggio 2024. Impazza infatti il toto panchine. Conal passo d'addio,in arrivo ain dubbio se restareo meno.

Di seguito la gallery con le prime pagine dei giornali in edicola oggi