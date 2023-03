Consueto appuntamento con la rassegna stampa, oggi in edicola troviamo l'analisi del successo sofferto dell'Italia contro Malta grazie al secondo gol in maglia azzurra di Retegui. Spazio anche alla Juventus, con l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, al futuro di Dybala, che non è certo di restare a Roma, e alla ricerca di un attaccante del Milan. Ma non solo.



Nella GALLERY scorrendo verso il basso tutte le prime pagine di oggi.