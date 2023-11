La domenica dello sport ci ha regalato tantissime emozioni e inevitabilmente la prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 27 novembre 2023 raccontano tutte le imprese e vanno già in direzione di una 3 giorni di coppe che si preannuncia bollente.



"Balliamo sul Mondo" di Tuttosport celebra l'impresa nel tennis di Sinner e compagni ("La Davis è nostra" titola la Gazzetta) che hanno riportato l'Insalatiera in Italia, ma anche il tris di Pecco Bagnaia che ha vinto il Motomondiale di MotoGP.



Inevitabile il focus sul match scudetto Juventus-Inter, terminato 1-1 e che come titola il Corriere dello Sport lascia "Tutto aperto" nella lotta scudetto in cui si riavvicinano Milan e Napoli.



Infine minifocus sul day after del baby Francesco Camarda in casa Milan che come riportato dal QS ha deliziato i compagni con "cuori e pasticcini a Milanello".



