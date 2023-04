La finale di Coppa Italia ha finalmente le sue due partecipanti con l'Inter che ha battuto la Juventus e la Fiorentina che ha superato la Cremonese e si giocheranno l'atto conclusivo all'Olimpico di Roma. Tuttavia è la crisi della Juventus e di nervi di Allegri, insieme al posticipo di Napoli-Salernitana per motivi di ordine pubblico per la festa scudetto a tenere banco sulle prime pagine dei giornali in edicola oggi 28 aprile 2023.



"Allegri a orologeria" e "Mi tengo Allegri nella tempesta" sono i titoli di Tuttosport e Gazzetta dello Sport sulla crisi che sta travolgendo i colori bianconeri. C'è invece polemica sulle pressioni esercitate per lo spostamento di Napoli-Salernitana con "Godiamoci la gesta" del Corriere dello Sport che fa da contraltare a "La figuraccia di un calendario senza credibilità" di Repubblica. Infine occhio anche alla corsa Champions con "Inzaghi vuole l'Europa" di Tuttosport e "Tonali lancia la volata Champions" della Gazzettta.



Ecco tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 28 aprile nella nostra gallery