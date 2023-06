Tanto mercato campeggia sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e non in edicola oggi 28 giugno 2023.



Il colpo Thuram che secondo la Gazzetta si presenta con "Il mio nome è gol" è il primo grande affare dell'Inter, mentre in casa Juventus il colpo è rappresentato dal rinnovo di Rabiot.



Una Juve che è ancora senza ds o meglio senza Cristiano Giuntoli, promesso sposo, ma per cui, secondo Tuttosport, arriverà "l'ultimatum" per liberarsi entro 2 giorni.



Infine il Milan che dopo Loftus Cheek cerca una punta e, secondo la Gazzetta dello Sport sono in 3x9 Morata, Openda e Scamacca.



