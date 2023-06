E' iniziata in questi minuti la prima giornata nerazzurra di Marcus Thuram. L'attaccante francese è appena arrivato a Milano, ora la mattinata continuerà con le visite mediche di rito e la firma sul contratto per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter.



VISITE E FIRMA - In queste ore il giocatore sta svolgendo le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano, poi idoneità sportiva al Coni e dopo pranzo è previsto l'arrivo in sede per la firma sul contratto che sarà fino al 2028 con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione.



TRIPLO NO PER ANDARE ALL'INTER - Thuram arriva a parametro zero dopo aver annunciato da tempo che avrebbe lasciato il Borussia Monchengladbach per fine contratto. Sul giocatore c'erano diversi club ma dopo i no a Psg e Lipsia è stato un testa a testa con il Milan: i rossoneri si erano mossi prima ed erano fiduciosi di poterlo prendere, l'Inter all'ultima curva si è inserita strappando il sì del giocatore e del suo entourage.