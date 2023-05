L'Inter che si prende la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League e si appresta a disputare la finale del 10 giugno contro il Manchester City nelle migliori condizioni possibili grazie alla ritrovata vena della coppia Lukaku-Lautaro; Juve e Milan l'una di fronte allo Stadium per tenere ancora aperte le chance di qualificazione all'Europa che conta da una parte e per chiudere il discorso dall'altra. Ma anche il futuro della panchina del Napoli, col tentativo concreto di De Laurentiis per convincere Luis Enrique a diventare il successore di Spalletti, e gli strani silenzi di Mourinho, diviso tra la preparazione della finale di Europa League di mercoledì prossimo contro il Siviglia e verosimilmente quello di un addio al club giallorosso.



Questi e tanti altri i temi che potete trovare sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani e non OGGI, DOMENICA 28 MAGGIO 2023.