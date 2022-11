Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al Mondiale: Belgio e Germania appese un filo, il Brasile attacca "Basta rodeo", Sabiri oscura De Ketelaere, l'ultimo sogno di Messi e Mbappé mister miliardo. E poi il mercato, con gli uomini di Inter, Juventus e Milan per la rimonta scudetto, il Genoa che esonera Blessin e pensa al sostituto e il Torino che pensa a Rossi per l'attacco.



