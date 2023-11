La 13esima giornata di Serie A è ormai alle spalle e il focus, anche dei principali quotidiani in edicola oggi si sposta inevitabilmente sulla quinta giornata delle competizioni europee che parte oggi con la Champions League.



Match clou è Milan-Borussia Dortmund con i rossoneri "All'attacco" della coppa secondo la Gazzetta dello Sport, all' "ultima chiamata" per Tuttosport e alla "notte della svolta" per il Corriere dello Sport. In campo in Champions anche la Lazio con la crisi aperta e il ruolo di Sarri sotto osservazione, ma con la chiamata alle armi del CorSport con un "Orgoglio Lazio, tutti con Sarri".



Spazio anche al mercato in casa Juventus che senza coppe guarda a questa settimana programmando il futuro e se per Tuttosport Allegri con il pari con l'Inter si è guadagnato un "Colpo Scudetto", per il Corriere dello Sport questo sarà l'ultimo anno dell'allenatore sulla panchina bianconera perché: "Allegri lascerà la Juve".



Ecco nella nostra gallery le prime pagine dei quotidiani sportivi e non, italiani e non, in edicola oggi martedì 28 novembre 2023.