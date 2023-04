La 32esima giornata di Serie A è ufficialmente iniziata con le vittorie di Monza e Lecce del venerdì, ma da oggi si alza il tiro sulla zona Champions che porta soldi e fondi d'oro per il futuro dei club. E proprio i discorsi sulla coppa dalla grandi orecchie domina le prime pagine dei giornali di oggi sabato 29 aprile 2023.



"Roma-Milan spareggio Champions" è il titolo che campeggia sulla Gazzetta dello Sport accanto all'accordo verbale con Leao sull'ingaggio che Calciomercato.com vi ha raccontato da tempo, ma che ancora si scontra sul discorso multa allo Sporting. "L'oro della Champions" è invece il focus del Corriere della Sera, mentre il Corriere dello Sport allarga il campo a Roma contro Milano anticipando anche Inter-Lazio in programma per domani.



La Champions vale anche per l'Inter con la Gazzetta che sposta però l'attenzione sull'Euroderby e con Zhang che ha stanziato un "superpremio Europa di 2 milioni" di euro per l'approdo in finale. Infine occhio critico sulla Juventus sia da Tuttosport che, a prescindere dai risultati punta tutto sulla conferma di "Vlahovic e Chiesa", sia da parte del Corriere dello Sport che sottolionea i problemi in zona gol con "La Juve non segna più".



Scorri la nostra gallery le prime pagine dei quotidiano in edicola oggi 29 aprile 2023.