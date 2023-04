Voluta, cercata, trovata e mantenuta: la posizione diè quanto mai centrale nelladi Max Allegri, e non solo per via del ruolo di perno nel centrocampo a cinque designato nel corso della stagione. Leandro Paredes, preso per fare il titolare, è ormai un'alternativa e non haFin da quando giocava nel Sassuolo, dopo gli inizi da favola e le difficoltà nel Milan, Locatelli ha, nonostante da Oltremanica fossero pronte offerte faraoniche: ne sa qualcosa l'che però, nell'estate in cui Manuel è diventato campione d'Europa con l'Italia, ha dovuto sbattere sul muro eretto dal giocatore., e allora ecco un complicato accordo raggiunto sulla base di un. Prossimo passo? Il rinnovo di uno dei giocatori più continui e affidabili in rosa, certo, ma la Premier League è ancora interessata."Locatelli? Credo che sia un giocatore col", ha detto Allegri qualche mese fa, una sorta di investitura per l'autore dell'. Per il centrocampista,per le gare di qualificazione agli Europei contro Inghilterra e Malta, è ormai, con uno stipendio che dovrebbe superare i 3 milioni compresi i bonus. E per quanto riguarda le avances dell'Arsenal, che nel frattempo in quel ruolo ha preso Jorginho? I Gunners rimangono interessati e secondo alcune fonti inglesi possono mettere sul piatto anche l'esterno, facendo leva sul ricambio a livello di organico di cui ha bisogno la Juve sulle fasce, ma. Almeno per un altro po' di tempo, in attesa di conoscere nel corso del mese il futuro sul campo e in classifica.