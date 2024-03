Prime pagine 3 marzo: 'L'Inter tiene tutti', 'Pressione maxima su Allegri'

Quattro partite sono agli archivi, altre cinque si giocheranno oggi nel 27esimo turno di Serie A. Il nostro campionato prevede un menù ricco con Verona-Sassuolo, Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce, fondamentali per la lotta salvezza. Mentre i piatti forti arrivano dal tardo pomeriggio con i big match Atalanta-Bologna e Napoli-Juve. Di questo, degli anticipi del sabato, del caos arbitri, del mercato, soprattutto in ottica Inter e di molto altro si parla nelle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi domenica 3 marzo 2024