Prime pagine 2 marzo: ‘Il Diavolo è di nuovo Di Bello’, ‘Juve, c’è Fede’, ‘Inter, tesoro pubblico’

Redazione CM

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alle polemiche tra Lazio e Milan, match che ha aperto la giornata 27 di Serie A, con il successo rossonero firmato da un gol nel finale di Okafor. Sul banco degli imputati la direzione dell’arbitro Di Bello, Milan accusato di antisportività per Pulisic e Lazio che chiude in 8. Focus anche sulla Juventus che in vista della trasferta con il Napoli recupera due pedine importanti, Danilo e Chiesa. Intanto, De Laurentiis è pronto a fare ricorso se i bianconeri si qualificheranno al prossimo Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti nel 2025.



La Serie A continua con tre partite importanti per la salvezza e per l’Europa: si parte alle 15 con la Salernitana che ha bisogno una vittoria in casa dell’Udinese, che non può permettersi passi falsi. Alle 18 continua la rincorsa della Roma verso il quarto posto: De Rossi si affida ancora a Dybala per battere Pessina e compagni, che arrivano da due vittorie consecutive. Alle 20.45 la Fiorentina deve dare continuità al successo contro la Lazio in casa del Torino.



All'estero, in Spagna, è il girono del ritorno di Vinicius al Mestalla, dove è stato vittima di insulti razzisti in passato. Il Real Madrid rischia contro il Valencia, osservano con attenzione il Girona e il Barcellona, rispettivamente a -6 e a -8 in classifica.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, sabato 2 marzo 2024