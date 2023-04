La 32esima giornata di Serie A continua a regalare emozioni e la vittoria in extremis dell'Atalanta sul Torino, unita al pari al batticuore nei minuti di recupero di Roma e Milan lancia la corsa folle verso un posto Champions che oggi vedrà coinvolte Inter-Lazio e la Juventus.



Una gara, quella di San Siro, che sarà il primo snodo per il possibile match point scudetto con Napoli e il Napoli che si preparano al grande giorno, quello della festa scudetto: "Napoli, domenica con vista tricolore" è lo speciale de Il Mattino, ma anche Tuttosport e Corriere dello Sport rilanciano con "Napoli, Diego ti guarda" e "È il giorno dei giorni".



"Roma-Milan, pari da impazzire" è il titolo del Messaggero sulla sfida Champions finita 1-1 all'Olimpico e che lancia la "Pazza volata" Champions titolata da Gazzetta. Ma in questa volata c'è anche chi respira aria di tensione interna ed è Massimiliano Allegri che a Bologna, come titola Tuttosport vivrà una gara di "Pressione alta" e con il caso Di Maria appena scoppiato.



Scorri la gallery per tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 30 aprile 2023.