Ha colpito per primo Tammy, era il terzo minuto di recupero, ultimo micidiale contropiede della, è partito Celik che per tutta la partita non si era stancato di battersi contro Leao, Mancini un attimo prima aveva interrotto un fraseggio sulla linea di metà campo fra De Keteleare (steso con una spallata) e Tonali, bruciato dallo stesso Celik. Attacco sulla destra, palla in area per Abraham, con Calabria in ritardo e Kalulu battuto sul tempo. Sterzata e gol dell’inglese.Ma il Milan ha spinto ancora più in là la gara fino a riacciuffarla. Eravamo al settimo minuto di recupero, lancio di Maignan (e te pareva), colpo di testa solo smorzato di Mancini,La Roma, su quel gol, ha protestato per una spinta in area di De Ketelaere su Ibanez, ma per Orsato il gol era buono.Che domani, se batte la Lazio, regalando lo scudetto al Napoli, aggancia le altre due concorrenti alla Champions. Che del resto, prima del folle e divertente recupero finale,Il primo tempo è stato ancora più fiacco e meno emozionante del secondo, quando le squadre si sono allungate e con qualche sgroppata di El Shaarawy da una parte e Leao dall’altra qualcosa si è visto. In ogni caso, niente di entusiasmante, finale escluso.Il Milan è rimasto bloccato, teneva palla però senza avere la forza, né lo spazio, per sfondare.nel primo tempo, quando la Roma ha vinto quasi tutti i duelli diretti: meglio Pellegrini di Krunic, Matic di Bennacer, Bove di Tonali, Spinazzola di Brahim Diaz, bene anche Celik su Leao grazie però al continuo raddoppio di Mancini., compresa l’unica vera (peraltro doppia) occasione da gol. Attacco a sinistra con tocco di Belotti per Spinazzola, cross con palla indietro,che era sciaguratamente finito sulla traiettoria del tiro a due metri dalla linea di porta, su quella respinta il diagonale da ottima posizione di Belotti si è spento sul fondo., ma se Belotti, anche solo per generosità, gli dava una mano, là davanti mancava l’apporto di Abraham (si sarebbe riscattata alla fine) con cui Pellegrini non è riuscito a trovare un punto d’intesa.(una sola accelerazione nel primo tempo) e soprattutto di Diaz.Nei primi 45' il gioco è stato spezzettato da continui infortuni, con medici e massaggiatori ogni poco in campo, tantoché alla fine Orsato ha dovuto recuperare 5 minuti. Ha cominciato a farsi male, che Mourinho aveva appiccicato a Giroud con buoni risultati. E’ stata una spintarella in area di Mancini al centravanti francese a farlo rovinare su Kumbulla e a farlo uscire di scena. Fuori anche lui, così dopo un quarto d’ora alla Roma oltre chemancava anche la prima (e unica) riserva del trio di difesa. Ovviamente Dybala era in panchina e lì è rimasto. Mourinho ha messo dentro Bove e fatto arretrare Cristante come difensore centrale. Ha preso una brutta botta anche(ginocchiata sulla coscia destra del suo connazionale Abraham), mentre Thiaw stava per entrare Pioli l’ha fermato perché Tomori aveva recuperato, prima di alzare bandiera bianca nell’intervallo. Solo a inizio ripresa è entrato Thiaw.D’improvviso, un attimo prima che iniziasse il secondo tempo, è entrato anche El Shaarawy (come seconda punta) al posto di un sofferente. Il Milan ha cercato di alzare la sua linea di gioco, ma così ha lasciato campo alla Roma e per due volte, in contropiede, ha avuto la possibilità di segnare col suo miglior velocista, El Shaarawy. Le squadre si sono un po’ allungate, così anche Saelemaekers, su numero di Leao, si è trovato nella posizione ideale per segnare, ma ha sbagliato la mira. Leao si stava svegliando e ora Celik e Mancini avevano qualche difficoltà ad assorbire i suoi spunti.che ha favorito un’altra micidiale ripartenza romanista. Ora gli spazi non mancavano, ma erano davvero troppi gli errori in uscita, sia del Milan che della Roma. Cheavvicinandosi di rado alle porte di Rui Patricio e Maignan fino al recupero, quando si sono accesi i fuochi d’artificio.: 94' Abraham, 97' Saelemaekers: 94' Celik, 97' Leao: 16' Tomori, 24' Matic, 71' Ibanez, 75' Krunic, 83' Cristante.: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (15' Bove, 89' Camara), Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, Belotti (46' El Shaarawy).All.: Mourinho: Maignan; Calabria, Kjaer (73' Kalulu), Tomori (46' Thiaw), Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz (56' Saelemaekers), Bennacer (73' De Ketelaere), Leao; Giroud (88' Origi). All.: Pioli: Orsato