Napoli-Inter e le successive polemiche arbitrali la fanno da padrone nelle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 4 dicembre 2023.



Inevitabilmente il big match della 14esima giornata e che ha riportato i nerazzurri di Simone Inzaghi in vetta alla classifica giganteggia su tutti e tre i quotidiani nazionali sportivi con la Gazzetta che titola "Interissima", il Corriere dello Sport che celebra "i nuovi mostri" e infine Tuttosport che sottolinea la direzione arbitrale di Massa con "Inter boom con aiutini"



Spazio anche alle altre con lo show di Mourinho in portoghese in conferenza stampa e con Il Romanista che lo celebra con un "Obrigado" mentre il Corriere dello Sport sottolinea lo "scatto Champions" dovuto alla vittoria col Sassuolo