Queste le prime pagine dei giornali sportivi oggi in edicola. Tanto spazio al successo del Milan nel derby, trascinato da Leao, alla vittoria del Napoli a Roma contro la Lazio dell'ex Sarri, e al pareggio della Juventus a Firenze, con Allegri che non ha convinto dal punto di vista del gioco. Oggi continua la quarta giornata di Serie A con quattro partite: chiude la domenica la Roma in casa dell'Udinese.





