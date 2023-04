Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alla rissa finale di Juventus-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia. Scene da far west dopo l'esultanza polemica di Lukaku sotto la curva bianconera, con l'arbitro Massa costretto a tirare fuori tre cartellini rossi., etichettati come criminali, e sui rinnovi di Leao con il Milan e Kvaratskhelia con gli azzurri. Niente trasferta a Rotterdam per i tifosi della Roma: il Feyenoord ha chiuso le porte.