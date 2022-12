Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono ancora dedicate al caso Juve e ai Mondiali in Qatar dove ieri si sono conclusi gli ottavi di finale.



Il Corriere dello Sport apre con “La Matanza. Il Portogallo archivia CR7 e ne fa 6. Il Marocco butta fuori la Spagna: 3-0 dopo i rigori”. Taglio basso dedicato al caso del momento: “Juve contro tutti: ‘Noi in regola’”.



La Gazzetta dello Sport apre con lo spavento di Allegri: “Paura Juve. Il club avvisa gli azionisti, a rischio l’Europa e la Serie A. I dubbi sul bilancio 2022”. Spazio anche al Mondiale: “Ecco chi ha chiuso l’era Ronaldo. CR7 in panca, Ramos ne fa tre”.



La prima di Tuttosport si concentra sul ritorno in campo della Juve: “Plusvalenza Pogba. Mentre la società è sotto inchiesta, la squadra riparte dal Polpo, vicino al rientro in gruppo”. Taglio alto dedicato all’impresa di ieri in Qatar: “W il Marocco. Eliminata ai rigori la Spagna, prima volta ai quarti di un Mondiale”.