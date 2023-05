Le vittorie di Milan ed Inter su Lazio e Roma segnano un altro passaggio importante in una corsa per i piazzamenti per la prossima Champions League sempre più incerta ed appassionante. Per rossoneri e nerazzurri si tratta soprattutto di un buon viatico in vista del primo atto dell'euroderby, per il quale Pioli spera di recuperare Leao dopo lo spavento del pomeriggio di ieri.



La giornata di oggi è però dedicata principalmente all'altro scontro diretto della 34esima giornata di Serie A tra Atalanta e Juventus, alla sfida salvezza tra Lecce e Verona e ovviamente alla festa scudetto del Napoli davanti ai suoi tifosi, nel match pomeridiano del "Maradona".



Questo e tanto altro nelle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, domenica 7 maggio.