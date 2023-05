. Dopo il match delle 15 tra Milan e Lazio - vinto per 2-0 dai rossoneri -La Roma di Josè Mourinho è scivolata in 7ª posizione, a pari merito con i rossoneri ed i bergamaschi, complici anche gli ultimi due pareggi per 1-1 contro il Milan ed il Monza nell’ultimo turno infrasettimanale. Il nervosismo mostrato da José Mourinho nel post partita non sta aiutando l’ambiente del club capitolino che, giovedì, dovrà anche affrontare la semifinale d’andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen. I giallorossi cercheranno di sfruttare il fattore campo: in casa, la Roma ha vinto 8 delle ultime 10 partite tra tutte le competizione, mantenendo la porta inviolata in 7 occasioni nelle ultime 9 sfide casalinghe. Di contro, l’Inter, in attesa dell’EuroDerby, sembra essere tornata ai suoi livelli, dopo il dominio mostrato al Bentegodi, dove sono usciti vittoriosi per 6-0 contro il Verona. L’obiettivo rimane sempre arrivare tra le prime 4 della graduatoria ed ora i nerazzurri sono chiamati a difendere il 4° posto appena raggiunto.Sono ben 177 i precedenti complessivi tra le due squadre, con 49 vittorie della Roma, 54 pareggi e 74 successi dell’Inter. I nerazzurri sono la squadra contro cui la Roma ha sia segnato che subito più reti. Due soli precedenti per Mourinho contro l’Inter, entrambi persi - 0-3 e 0-2 - nelle due sfide di questa stagione. Inzaghi, invece, ha battuto 6 volte la Roma in 14 incroci, con 3 pareggi e 5 sconfitte.