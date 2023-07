Tanto mercato sulle prime pagine dei giornali di oggi. In primo piano l'Inter e Romelu Lukaku: il belga prova il tutto per tutto per tornare in nerazzurro, ma la Juventus prova a inserirsi e c'è la carta Dusan Vlahovic per convincere il Chelsea.



Ultimo jolly per Massimiliano Allegri, uomo forte del nuovo ciclo bianconero, mentre emergono nomi nuovi per il Milan: suggestione Emegha dello Sturm Graz.



Sfoglia la GALLERY per vedere le prime pagine di oggi, domenica 9 luglio .