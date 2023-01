Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate alla 19a giornata di Serie A: ieri ha giocato l'Inter, oggi scendono in campo Lazio e Milan. Occhio anche al mercato, a una settimana esatta dalla fine dalla fine della sessione invernale i giornali analizzano le trattative più calde del momento.



Sfoglia la gallery per vedere tutte le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri