Sabato intenso in Serie A. L'Inter ha risposto alla Juve e battuto agilmente l'Udinese, mentre il Milan è incappato in una nuova sconfitta in casa dell'Atalanta. Questi i due macrotemi sviscerati sulle pagine dei quotidiani in edicola oggi.



Spazio anche per i bianconeri e l'inaspettato protagonista, Federico Gatti. Non mancano anche articoli sulle gare di oggi, e sulla Roma soprattutto, impegnata in casa con la Fiorentina. Focus anche sui campionati esteri con una Premier mai così interessante e lo scontro al vertice tra Barcellona e Girona in Liga.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, domenica 10 dicembre 2023