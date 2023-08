È già tempo di campionato in Inghilterra, Francia e Spagna: grandi prodezze, risultati inaspettati e gol, anche italiani. In Serie A, a una settimana dal via, invece continua a impazzare il calciomercato. Due le protagoniste su tutte: Inter e Juve. I nerazzurri chiudono per Carlos Augusto, soffiandolo ai bianconeri che però potrebbero rifarsi con l’ex Lukaku.



Tra mercato e campo, ecco le prime pagine dei giornali di oggi, domenica 13 agosto 2023, in Italia e all’estero. Sfoglia la gallery .