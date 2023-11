Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate soprattutto al big match tra Juve e Inter in programma stasera: “Favorito sarai tu!” titola Tuttosport con Allegri e Inzaghi che si puntano il dito contro. Il Corriere dello Sport analizza la prima vittoria di Mazzarri al ritorno in Serie A: “Walter sveglia il Napoli”. Spazio anche al tennis, con La Gazzetta dello Sport che dedica grande spazio alla Coppa Davis: “Pazzi di Sinner”. Oggi l’Italia alle 16 affronterà l’Australia in finale.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi, in Italia e all’estero