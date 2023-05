Franesco Totti non ha mai nascosto di sperare che Mourinho resti a Roma. Oggi però, a margine della Padel Cup organizzata dalla Lega Serie A per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter che andrà in scena questa sera allo Stadio Olimpico, ha manifestato un certo pessimismo.







Che succede tra la Roma e Mourinho?

“Mourinho è l’allenatore della Roma e può dire ciò che vuole. Se ha fatto questa battuta è la verità, avendo fatto un mercato non dico povero ma sintetico riuscire ad arrivare in Champions League sarà un traguardo incredibile”



Resta?

“Non lo so, prima ero più fiducioso, adesso meno. Ci ho parlato, ma non di questa cosa”.