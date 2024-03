Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate alle italiane protagoniste in Europa: ieri il Napoli ha perso 1-3 col Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale e dopo l’1-1 dell’andata è fuori; risultato che qualifica la Juventus al prossimo Mondiale per Club in programma nel 2025 negli Stati Uniti. Stasera tocca all’Inter di Simone Inzaghi, che alle 21 a Madrid affronta l’Atletico di Simeone ripartendo dall’1-0 della gara d’andata.



PERQUISIZIONE A CASA MILAN - Nella giornata di ieri un blitz della Guardia di Finanza ha scosso tutto l’ambiente Milan: la polizia ha fatto irruzione nella sede rossonera per una perquisizione. Corriere.it, ha riportato che l’amministratore delegato del Milan dal 2022, Giorgio Furlani, e il suo predecessore tra il 2018 e il 2022 Ivan Gazidis, sono indagati dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di ostacolo all’attività della Federazione Italiana Gioco Calcio di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio.



LE DIMISSIONI DI SARRI - L’altro argomento caldo sono le dimissioni di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio: la decisione è arrivata nella giornata di ieri ed è stata accettata dalla società, che ha già voltato pagina alla ricerca di un sostituto: contatti con Tudor e Klose, resiste la pista interna che porta a Tommaso Rocchi, attuale allenatore dell’Under 14 biancoceleste.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi, in Italia e all’estero