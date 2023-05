Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate al trionfo dell’Inter: ieri la squadra di Inzaghi ha vinto anche il ritorno della semifinale di Champions contro il Milan e vola a Istanbul, dove affronterà una tra Manchester City e Real Madrid (in programma stasera). L’altra faccia della medaglia è il flop del Milan, spazio all’analisi del ko e a come cambiano le strategie di mercato dei rossoneri.



