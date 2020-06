Con la fine dello stato d’emergenza dichiarato dal governo portoghese, riparte dalla 25esima giornata la Primeira Liga, il massimo campionato di calcio lusitano fermo da inizio marzo causa Covid-19. Il torneo riprende dal testa a testa tra Porto e Benfica, separate da un solo punto in classifica. La squadra di Conceição (1,41), favorita da bookies e tifosi, volerà questa sera nel distretto di Braga per affrontare il Famalicao (7,10) e cercare di conquistare 3 punti utili a mantenere la vetta. I quotisti anticipano un match con tre o più gol (Over 2.5 a 1,65) tutti a favore degli ospiti, i quali potrebbero chiudere l’incontro 0-3 (10,73). Solo il 13% dei supporter prevede invece un successo dei padroni di casa settimi in classifica, insieme al Guimaraes, con 37 punti. Nella giornata di domani il Benfica (1,16), favorito sulla lavagna è chiamato a rispondere contro il Tondela (15,50). L’81% dei tifosi si schiera a favore dei biancorossi, che potrebbero segnare tre gol (7,88) lasciando inviolata la propria rete. I padroni di casa vengono da 2 pareggi consecutivi e non vincono tra le mura amiche dallo scorso 31 gennaio. Secondo i bookies, la lunga pausa potrebbe aver giovato alla squadra di Bruno Lage: il gol del vantaggio del Benfica è previsto già nel primo tempo (1,50) con conferma della vittoria nel seconda frazione (1,35).