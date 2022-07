Scontro al vertice nella Primera Division argentina tra Boca Juniors e Banfield che la notte prossima si affronteranno per disputare un confronto in calendario per la sesta giornata del torneo. La formazione di casa, l’ex club di Maradona, sinora ha all’attivo nove punti dopo cinque turni e occupa la quarta posizione in classifica, con quattro punti di ritardo dalla capolista Newell’s Old Boys, e sono reduci da una sconfitta casalinga contro l’Unión Santa Fe. Gli ospiti, il club nel quale si mise in luce Javier Zanetti hanno conquistato, invece, sinora otto punti e sono reduci da un pareggio casalingo per 1 a 1 contro il Barracas Central. I padroni di casa, allenati da Sebastian Battaglia, sistemati in campo con un probabile 4-1-4-1, dovranno fare a meno di Almendra che è in buona compagnia in infermeria con Gonzalez, Ramirez e Briasco. Gioco forza la probabile formazione vedrà Benedetto il riferimento avanzato della squadra ed avrà sostegno alle spalle Zeballos e Villa Cano laterali, con il primo a destra ed il secondo ad agire sulla fascia sinistra, e Fernandez e Romero al centro. Rossi sarà proposto in porta con quattro difensori in linea, il capitano Izquierdoz centrale a far coppia con Rojo e Advincula terzino destro e Fabra a coprire sulla corsia sinistra. In mediana Varela a completare l’undici in campo che potrebbe essere proposto dal primo minuto di gioco. Settimi in classifica gli ospiti proveranno a rimanere a ruota delle formazione battistrada e scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di non commettere nessun passo falso e di provare a sorpassare in classifica i padroni di casa già reduci da una sconfitta interna nell’ultima uscita di campionato il 25 giugno scorso. Allenati da Diego Dabove i biancoverdi si proporranno con un abbastanza inedito 4-4-1-1. Anche in questo caso nutrita la lista degli indisponibili e che condizioneranno le scelte del tecnico che dovrà fare a meno di Maldonado, Cuero, Bertolo e Cuadra. Difesa a quattro con Coronel terzino destro, Abecasis ad agire sulla corsia opposta e con Gissi e Maciel coppia centrale. In attacco sarà il ventunenne Ramiro Enrique il riferimento della squadra ed avrà il sostegno di Giuliano Galoppo, classe 1999. Alle loro spalle Gonzalez dovrebbe agire sulla corsia destra, Urzi su quella sinistra ed al centro del campo Romero e Domingo. Sulla lavagna i betting analyst propongono favoriti i padroni di casa e bancano l’1 a 1,97 a fronte del 2 che moltiplica per 4,15 mente l’X è offerto a 3,15.