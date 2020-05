Il Presidente della Repubblicaha inviato il tradizionale messaggio agli italiani in occasione del: "La battuta d’arresto che abbiamo subito spinge ad accelerare la strada verso un cambiamento che sappia valorizzare e non subire fenomeni come la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, con scelte lungimiranti, cui possono con efficacia contribuire le importanti decisioni già assunte e in corso di definizione da parte della Unione europea".Il Capo dello Stato ha aggiunto: ". Come il lavoro nero o irregolare, da fare emergere per esigenze di giustizia e contro l’insopportabile sfruttamento. Il ruolo degli imprenditori - piccoli e medi, lavoratori autonomi e grandi imprese - appare centrale, assieme a quello della ricerca, in questo processo di riprogettazione delle filiere produttive e distributive".Mattarella ha concluso così: "Va consolidato un equo, efficace, tempestivo, sostegno alle famiglie e alle attività produttive, a quanti sono rimasti disoccupati e senza reddito, in modo da conservare intatte tutte le risorse del nostro capitale sociale., ora dobbiamo difendere questo risultato a tutela della nostra salute.Questo richiede un responsabile clima di leale collaborazione tra le istituzioni e nelle istituzioni. So che possiamo fare affidamento sul senso di responsabilità dei nostri concittadini - manifestato in questo periodo in misura ammirevole dalla loro quasi totalità - perché nelle nuove condizioni, ci si contini a comportare con la necessaria prudenza".