Prince of FIFA entra nella fase due e si fa in quattro: Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci, campione europeo di Fifa17 e giocatore numero uno in Italia, non sarà più solo nel suo racconto della vita da pro-player, ma avrà altri tre player di livello a supportarlo. Giancarlo 'Gianky09' Casati, Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio e Matteo 'Ribell Ribera' Ribera del Team Mkers si uniscono alla squadra di Calciomercato.com, per entrare sempre più a fondo nel mondo degli eSports e del calcio virtuale!



Continuiamo a conoscere i nuovi membri della 'squadra virtuale' di Calciomercato.com e oggi è il turno di Giancarlo 'Gianky09' Casati, che affronta uno dei temi bollenti dell'ultimo weekend: il 'ragequit', abbandonare il gioco di punto in bianco. Ha fatto scalpore infatti il gesto di Drerhano ad Amsterdam: nel corso dei 16esimi di finale per conquistare l'accesso al Grand Final della FIFA eWorld Cup, il noto player ha spento la propria console e lasciato il 'campo di gioco', frustrato per lo svantaggio nei due match. Antisportività? Non tutti i pro la vedono così: ce ne parla Gianky09 nel suo nuovo video!



