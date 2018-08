Twitch livestream of Madden NFL tournament qualifier in Jacksonville broadcasts mass shooting, horrific aftermath [video disturbing]https://t.co/kKcpNuGFRi pic.twitter.com/98FwkWMfOp — Timothy Burke (@bubbaprog) 26 agosto 2018

entra nella fase due e si fa in quattro:, campione europeo di Fifa17 e giocatore numero uno in Italia, non sarà più solo nel suo racconto della vita da pro-player, ma avrà altri tre player di livello a supportarlo.delsi uniscono alla squadra di Calciomercato.com, per entrare sempre più a fondo nel mondo degli eSports e del calcio virtuale!Continuiamo il nostro viaggio negli eSports con, chiamato a parlare purtroppo di una tragedia che ha colpito questo mondo: lain Florida, nella quale il noto gamer, celebre titolo di Football Americano. La scena è andata in onda su Twitch, che trasmetteva in diretta l'evento: le immagini sono forti, si vede il mirino laser dell'aggressore puntato su un gamer poco prima di udire gli spari e le urla dei feriti., il mondo degli eSports lavora sulla sicurezza e qualche passo avanti in Europa si è già visto: ci spiega tutto Ribera nel nuovo video.