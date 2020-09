Priscilla Salerno, stella del cinema hard e, recentemente, madrina degli AAE (Awards Adult Entertainment) 2020, dichiara i propri gusti in materia di calciatori e allenatori, come si legge su igossip.it: "Il mio calciatore preferito resta Cristiano Ronaldo. Lo ritengo prima di tutto un atleta fuori dal comune e poi vederlo giocare mi esalta… è potenza, tecnica e genialità. Il mio allenatore preferito era Mourinho; ora ti direi che apprezzo molto Mancini e Guardiola. I calciatori più sexy? Sicuramente Cristiano Ronaldo di qualche anno fa, Mauro Icardi, e ho sempre avuto un debole per Francesco Totti". Priscilla, nata a Salerno e tifosa della Salernitana, ha un seguitissimo profilo Instagram ufficiale, con 212 mila followers, nel quale possiamo ammirare tante bellissime fotografie!



