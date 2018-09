Il neo centrocampista del Pro Piacenza Cristian Ledesma ha parlato al quotidiano Libertà: "Sono qui per fare il mio mestiere di calciatore, non per svernare. Mi è piaciuta l'idea della proprietà e so cosa posso dare ancora in campo anche se voglio dimostrarlo con i fatti e non con le parole. Il calcio, le sue regole e il rettangolo da gioco sono identiche a ogni latitudine. L'essenziale è essere professionisti al massimo, anche in vacanza, dove mi sono regolarmente allenato. Adesso voglio solo pensare al presente e al futuro qui al Pro Piacenza, dove prometto, come sempre, il massimo impegno".