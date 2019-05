La Pro Vercelli, eliminata ieri dalla Carrarese nei playoff di Serie C, è pronta a salutare il direttore sportivo Massimo Varini. Come rivela Il Mattino, Varini potrebbe essere destinato a un ruolo da direttore generale all'Avellino (promosso in C dopo aver concluso in testa il girone G di Serie D) dove affiancherebbe il DS Carlo Musa.