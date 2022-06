Con una nota ufficiale, la Pro Vercelli ha comunicato la separazione dal direttore generale Raffaele Vrenna, indiziato di tornare al Crotone: "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che il rapporto con il Direttore Generale Raffaele Vrenna non proseguirà per la prossima stagione. Il Club ci tiene a ringraziare Raffaele per il contributo apportato e per l’impegno profuso, augurandogli per il futuro le migliori fortune professionali".