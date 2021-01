Pronta a iniziare la 19esima giornata di Serie A, ultima del girone di andata. Tante novità di formazione in arrivo dai centri sportivi e dalle conferenze stampa degli allenatori: tante assenze per il, che però recupera, mentre nell'Conte pensa a una conferma degli 11 che hanno battuto la Juventus domenica scorsa. Qualche dubbio per i bianconeri a centrocampo, conche va però verso la conferma disulla fascia destra e il rientro diin attacco dal primo minuto. Ballottaggio aperto neltraper una maglia da titolare.