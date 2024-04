Probabili formazioni 31ª giornata: Immobile torna in panchina, c'è Dybala. Vlahovic sì, Pioli senza Loftus-Cheek

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Dopo la due giorni di Coppa Italiacon il programma disposto su 4 giorni della5 aprile con il primo anticipo Salernitana-Sassuolo, due sono i big match di giornata con il derby della capitale,, in programma sabato 6 aprile alle ore 18 e conposticipo serale di domenica 7 aprile alle 20.45.il percorso il monday night match Udinese-Inter alle 20.45 di

Salernitana-Sassuolo: ore 20.45 (DAZN)Milan-Lecce: ore 15.00 (DAZN)Roma-Lazio: ore 18.00 (DAZN)Empoli-Torino: ore 20.45 (DAZN e SKY)Frosinone-Bologna: ore 12.30 (DAZN e SKY)Monza-Napoli: ore 15.00 (DAZN)Cagliari-Atalanta: ore 18.00 (DAZN)Verona-Genoa: ore 18.00 (DAZN)Juventus-Fiorentina: ore 20.45 (DAZN)Udinese-Inter: ore 20.45 (DAZN e SKY)Tanti sono i dubbi, soprattutto per i big match e per le 4 squadre scese in campo in Coppa Italia. Il derby di Roma difficilmente avràin campo, mentre ci saràpuò tornare in panchina, Lukaku invece dal 1'.confermatissimi nell'attacco di Allegri in Juventus-Fiorentina con Italiano che spingerà su. Pioli non avrà lo squalificatoe potrebbe anche cambiare moldulo utilizzando le due punte. Inzaghi ha più tempo per gestire i recuperi degli infortuni e sescalpita in fascia, una chance a partita in corso potrebbe ritrovarla Arnautovic.

