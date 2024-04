Fantasfighe, giornata 30: Marusic all’ultimo, la 'prima' di Defrel, poi Reinier e Saelemaekers

Può capitare di ritrovarsi contro il bonus di un difensore che non gioca mai o la doppietta di un attaccante che fino a qui non aveva ancora segnato. O al contrario lasciare in panchina il gol o l’assist di un giocatore che non contribuiva quasi mai in positivo e che proprio in questo turno ha deciso di sorprendere.quelle che possono capitare a ognuno di noi.. L’ultimo in Serie A era datato addirittura 10 aprile 2022, due anni fa. Aggiungiamoci che è un gol in pieno recupero e contro la Juventus. Adam Marusic fa volare la Lazio di Tudor e fa imbestialire al tempo stesso chi se lo è ritrovato schierato contro. “Proprio a me e proprio ora?”. Purtroppo sì.

Primo gol in questo campionato per l’attaccante francese, rispolverato da Ballardini nelle ultime settimane. Tanti lo avranno tagliato, pochi lo avranno messo titolare. Eppure c’è chi ci ha puntato e ha ricavato un impronosticabile +3. Pazzesco.Alessandro Bastoni e Federico Dimarco sono due abituati a portare bonus. Per il centrale nerazzurro sono addirittura tre gli assist consecutivi. Certo, trovarseli contro in abbinato nell’ultimo match di giornata è un po’ diverso. Assist dell’uno, gol dell’altro. Fantavoto 8 e Fantavoto 10. 18 per due difensori. Bravo a chi ha puntato su entrambi.

A Genova torna al gol Reinier, che era un po’ sparito dai radar. Seconda firma stagionale e +3 insperato per pochissimi. Il belga del Bologna sta invece disputando una buona stagione. Certo, gol e assist nella stessa partita per uno che in tutto il campionato finora aveva accumulato appena un gol e due passaggi vincenti è un po’ troppo. Totale? 11,5. Mica male.